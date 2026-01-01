Haberler

Derecik Kaymakamı Demirci, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Güncelleme:
Hakkari'nin Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, yeni yıla görevi başında giren jandarma ekiplerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek onların yeni yılını kutladı.

Hakkari'nin Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, yeni yıla görevi başında giren jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kaymakam Demirci, Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Görevi başındaki jandarma ekiplerinin yeni yılını tebrik eden Demirci, daha sonra Derecik Devlet Hastanesi'ne geldi.

Başhekim Ahmet Zahit Kaan'dan hizmetlerle ilgili bilgi alan Demirci, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA / Mesut Kazak - Güncel
Haberler.com

