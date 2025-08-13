Hakkari Jandarma Komutanlığı'na Yeni Araç Tahsisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, asayiş hizmetleri için yeni araçlar aldı. Araçlar, güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynayacak.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına, asayiş hizmetlerinde kullanılacak yeni araçlar tahsis edildi.

Valiliğin Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, personelin görevinin daha etkin şekilde yerine getirmesi amacıyla envantere yeni araçlar eklendiği belirtildi.

Araçların yüksek performanslarıyla öne çıktığı belirtilen açıklamada, araçların şehir içi ve kırsal alanlarda devriye, olaylara hızlı müdahale ve suçla mücadelede önemli rol üstleneceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu araçlarla jandarma personelinin, vatandaşa daha hızlı ve etkin hizmet sunmaya devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.