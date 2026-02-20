Haberler

Hakkari Müftüsü Okuş, öğrencilerle buluştu

Hakkari Müftüsü Okuş, öğrencilerle buluştu
Güncelleme:
Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve helal-haram bilincinin önemine dikkat çekti.

Hakkari'de İl Müftüsü Hüseyin Okuş, öğrencilerle bir araya geldi.

Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret eden Okuş, öğrencilere tavsiyelerde bulundu, derslere gereken önemin verilmesini istedi.

Zamanın kıymetinin bilinmesi gerektiğine vurgu yapan Okuş, "Helal ve haram bilincinin artırılması gerekiyor. Kötü niyetli kişi ve oluşumlara karşı da dikkatli olmalısınız. Bu yıl düzenlenen ve umre ödülü bulunan bilgi yarışmasına katılım göstermenizi istiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
