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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı yaralı kedi için harekete geçti

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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı bir kediye yardım etmek için harekete geçti. Yaralı kedi, Hakkari Belediye Başkanlığı Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı bir kedi için harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan HAYDİ Jandarma ekipleri, yaralı bir kedi ihbarı üzerine harekete geçti. Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde bulunan Geçimli köyüne giden jandarma ekipleri, yaralı sokak kedisini alarak Hakkari Belediye Başkanlığı Rehabilitasyon Merkezine ulaştırdılar.

Burada veteriner tarafından yapılan tetkik ve muayenesinde sokak kedisinin bel kısmında zedelenme, ayağında çıkık olduğunu tespit edildi.

Gerekli ortopedi tedavisini yapılan kedi klinikte müşahede altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Hakkari kedi Güncel Haberler

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