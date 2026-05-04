Hakkari'deki Sılo Yaylası lale ve çiçeklerle bezendi

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Sılo Yaylası, bugünlerde açan rengarenk çiçeklerle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Son yılların en fazla kar yağışının gerçekleştiği ilçede, havaların ısınmasıyla doğa yeşermeye başladı.

İlçedeki Sılo Yaylası ve bölgedeki dağların yamaçlarında karların erimesiyle laleler ile kırmızı, beyaz ve sarı çiçekler açtı.

Doğaya renk katan çiçeklerin, yeşeren arazi ve yüksek rakımlı dağlarla bütünleşen manzarası güzel görüntü oluşturdu.