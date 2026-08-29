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Yüksekova'da acele kamulaştırma kararı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bazı taşınmazların, "Yeniköprü-Hakkari Devlet Yolu Projesi" kapsamında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bazı taşınmazların, "Yeniköprü- Hakkari Devlet Yolu Projesi" kapsamında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Salkımlı, Tatlıköy ve Akçalı mahallelerindeki bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatların "Yeniköprü-Hakkari Devlet Yolu Projesi", Tatlıköy Mahallesi'ndeki taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın da "Hakkari heyelan servis yolu"na rastlayan kesiminde araziye girilerek yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA
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