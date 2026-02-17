Haberler

Hakkari'de VEDAŞ ekibi, karlı dağda arızayı gidererek köye yeniden enerji verdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, VEDAŞ ekibi olumsuz hava koşullarına rağmen karla kaplı dağda enerji nakil hattındaki arızayı giderdi ve Dağlıca köyüne yeniden enerji sağladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekibi, olumsuz havaya rağmen karlı dağdaki enerji nakil hattı arızasını giderdi.

Etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza sonucu Dağlıca köyü elektriksiz kaldı.

Kar nedeniyle arızanın bulunduğu 2 bin rakımdaki bölgeye paletli araçla zaman zaman da yürüyerek giden ekip, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu arıza noktasında çalışma yürüttü.

Yaklaşık bir saat süren zorlu çalışmanın ardından arızayı gideren ekip, köye yeniden enerji verilmesini sağladı.

Çalışmaları takip eden VEDAŞ İlçe Müdürü Nihat Taş, basın mensuplarına, arızanın zor bir noktada meydana geldiğini söyledi.

Kış boyunca kesintisiz enerji için sahada olduklarını belirten Taş, şunları kaydetti:

"Arızaların olduğu bölgelere zaman zaman kar aracıyla gidiyoruz. Bazen de karda bata çıka yürüyerek arızanın olduğu noktaya ulaşıyoruz. Amacımız koşullar ne olursa olsun arızanın tespitini yapıp kesintisiz enerji akışını sağlamak. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Ekip arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
