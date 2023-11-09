Hakkari'de Zabıta Müdürlüğü duba çalışması gerçekleştirdi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Konak Caddesi üzerinde trafik akışını kolaylaştırmak amacıyla duba çalışması yaptı. 26 adet duba döşenen çalışmalar, Konak Caddesi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin bazı noktalarında duba çalışması gerçekleştirildi.

Zabıta müdürlüğü ekipleri Konak Caddesi üzerinde trafik akışını kolaylaştırmak amacıyla duba çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında araçların yanlış park uygulamalarını engellemek amacıyla 26 adet duba döşendi.

Konak Caddesi sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. - HAKKARİ