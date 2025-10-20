Hakkari'de Yüzüğü Parmağına Sıkışan Vatandaş İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Çukurca'da parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan S.D., hastaneye başvurdu. İtfaiye ekipleri motorlu aletle yüzüğü keserek parmağından çıkardı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan S.D. Çukurca Devlet Hastanesine başvurdu.
Tüm çabalara rağmen parmağından yüzük çıkarılamayan S.D, Hakkari Devlet Hastanesine gönderildi.
Hastaneye gelen Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, motorlu mini alet yardımıyla yüzüğü keserek S.D'nin parmağından çıkardı.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel