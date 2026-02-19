Haberler

Hakkari'de küpe ve aşılama çalışması sürüyor

Güncelleme:
Hakkari'de görev yapan veteriner hekimler, kış şartlarına rağmen büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmalarına devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Boybeyi köyünde şap ve brusella aşısı uyguladı.

Hakkari'de görev yapan veteriner hekimler, kış şartlarına ve zorlu arazi koşullarına rağmen büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Boybeyi köyünde büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşısı uyguladı, yeni doğan buzağıları küpeleyerek kayıt altına aldı.

Veteriner hekimler, üreticilere hayvan sağlığı, aşılama takvimi ve modern hayvancılık konusunda bilgilendirme yaptı.

Veteriner Hekim Muhammed Atıf Özgültekin,16 Şubat itibarıyla büyükbaş hayvanlarda şap aşılama döneminin başladığını söyledi.

Yılda iki kez uygulanan programın ilk etabını sürdürdüklerini ifade eden Özgültekin, "İl genelinde 36 bin 747, merkez köylerde ise 2 bin 443 büyükbaş hayvan bulunmakta. Tüm hayvanlar aşılanıncaya kadar çalışmalarımız aralıksız devam edecektir." dedi.

Boybeyi Köyü Muhtarı Arif Demir de aşılamanın hayvanların ilkbahar mevisinde meraya sağlıklı çıkması açısından önemli olduğunu belirterek ekiplere teşekkür etti.

Besici Medeni Dalmaz da ekiplerin yılda iki kez köye gelerek aşılama ve küpeleme çalışması yaptığını dile getirerek memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
