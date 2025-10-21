Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 43 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

HAKKARİ'de polisin yol kontrollerinde farklı tarihlerde durdurduğu 3 araçta detektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda toplam 43 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu amaçla 12-18 Ekim tarihleri arasında yapılan kont denetlemelerinde şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapıldı. UDedektör köpeğin de katıldığı aramalarda 4 kilo eroin ile 39 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.