Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonları: 26 Kilo 529 Gram Ele Geçirildi

Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda 26 kilo 529 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda son 15 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 kilo 17 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 200 gram eroin ve 312 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.