Msb: "Tsk, Hakkari Sınır Hattında 5 Bin 842 Gram Uyuşturucu Ele Geçirdi"
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari sınır hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde 5 bin 842 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen maddeler Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), sınır güvenliği kapsamında Hakkari sınır hattında yürüttüğü arama tarama faaliyetlerinde 5 bin 842 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, maddenin Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Hakkari hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyetleri kapsamında 5 bin 842 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Esendere Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi."