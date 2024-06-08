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Tarlasına giden adam ölümden döndü! Ayı saldırısında suratı parçalandı, çene kemiği kırıldı

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Hakkari'de tarlasına giden Mehmet Akdoğan isimli vatandaş, 2 ayının saldırısına uğradı. Ölümden kıl payı kurtulan adamın yüzü paramparça olurken çene kemiği ise kırıldı. Talihsiz adamın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Hakkari'de meydana gelen olayda bir adam 2 ayının saldırısına uğrayarak feci şekilde yaralandı. Suratı tanınmaz hale gelen yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLACAKLARDAN HABERSİZ TARLASINA GİDİYORDU

Olay, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde meydana geldi. Köyde tarım işiyle uğraşan Mehmet Akdoğan, iki gün önce tarlasına gittiği sırad 2 ayının saldırısına uğradı.

AYILARIN ELİNDEN KURTULUP YARALI HALDE KÖYE GİTTİ

Ayılar, yalnız yakaladıkları Akdoğan'a saldırdı. Pençe darbeleriyle yüzü parçalanan adamın çene kemiği de kırıldı. Kendi imkanıyla ayı saldırısından kurtulmayı başaran Akdoğan köye vardıktan sonra bayıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Akdoğan hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından ise Van'a sevk edildi. Akdoğan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Yaralının hastanede tedavi edildiği anlarda kayda geçen görüntüler kan dondurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (7)

MEHMET ŞAFAK:

Geçmiş olsun, Verilmiş sadakası varmış, bir penceyle kurtulmuş, yoksa paramparça ederdi Ayı

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Aden null:

Bu olay yeni değilki geçen yaz oldu ,hatta videonun sansürsüz olanını izlemiştim allahtan gözüne bişey olmamış alt kısmını yanak üstünü parçalamıştı muhtemelen çoktan toparlanmıştır ama izleri kalmıştır ama

9
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Keremoglu Mehmet:

Bu olay bursada gercekleşti ve cok uzun zaman önce oldu. Video ve fotograflar mevcut

5
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Gökhan Ccc:

bayağı bir eski haber

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Kara Murat:

Ayılar yavruları olduğunda birde çok aç kaldıklarında saldırır. dikkat etmek gerek.

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NediyonDegisik:

Ayi 1 de degil 2 tan yuh

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Memet Gundogan:

eskiden hayvanlar insanlardan çekerdi şimdi tam tersi olu

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