Tarlasına giden adam ölümden döndü! Ayı saldırısında suratı parçalandı, çene kemiği kırıldı

Hakkari'de meydana gelen olayda bir adam 2 ayının saldırısına uğrayarak feci şekilde yaralandı. Suratı tanınmaz hale gelen yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLACAKLARDAN HABERSİZ TARLASINA GİDİYORDU

Olay, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde meydana geldi. Köyde tarım işiyle uğraşan Mehmet Akdoğan, iki gün önce tarlasına gittiği sırad 2 ayının saldırısına uğradı.

AYILARIN ELİNDEN KURTULUP YARALI HALDE KÖYE GİTTİ

Ayılar, yalnız yakaladıkları Akdoğan'a saldırdı. Pençe darbeleriyle yüzü parçalanan adamın çene kemiği de kırıldı. Kendi imkanıyla ayı saldırısından kurtulmayı başaran Akdoğan köye vardıktan sonra bayıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Akdoğan hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından ise Van'a sevk edildi. Akdoğan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Yaralının hastanede tedavi edildiği anlarda kayda geçen görüntüler kan dondurdu.