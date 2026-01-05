Haberler

Hakkari'de 5 günde 520 hasta ekiplerce sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı


Hakkari'de olumsuz hava koşullarında 5 gün boyunca sağlık ekipleri, 520 hastaya ulaşarak hastanelere taşınmalarını sağladı. Yoğun kar ve tipiye rağmen 112 Acil Sağlık ve UMKE, kırsalda ve diğer yerleşim yerlerinde kesintisiz hizmet verdi.

Hakkari'de sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu 5 günlük süreçte 520 hastaya ulaşarak sağlık kuruluşlarına ulaşmalarını sağladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2025-4 Ocak 2026 tarihleri arasında kent genelinde etkili olan yoğun kar ve tipiye rağmen 112 Acil Sağlık ve UMKE görevlileri, sahada kesintisiz hizmet sunmaya devam etti.

Ekipler, zorlu koşullarda yürütülen çalışmalarda kırsal ve diğer yerleşim yerlerindeki 520 hastaya ulaşarak hastanelere götürülmelerini sağladı.

Söz konusu hizmetlerin yanı sıra diyaliz hastalarının da imdadına yetişen ekipler, onları da güvenli ve sağlıklı şekilde hastanelere ulaştırdı.

Kaynak: AA
