Dere taştı, Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ'de etkili olan sağanak yağışla birlikte Şemdinli- Derecik kara yolu, derenin taşması sonucu kapandı.

Kent genelinde aralıklarla devam eden yağmur, bazı bölgelerde taşkınlara neden oldu. Şemdinli-Derecik kara yolu, Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu su altında kaldı. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yol, güvenlik nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı