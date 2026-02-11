Haberler

Yüksekova'da sağanak; ahırları su bastı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak, Aksu Mahallesi'nde su baskınlarına yol açtı. Besiciler ahırlardaki suları boşaltmak için mücadele verirken, Yüksekova Belediyesi'nden yardım istendi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı. Aksu Mahallesi'nde birçok ahır suyla dolarken, besiciler biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

İlçede aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sel baskınlarının yaşandığı Aksu Mahallesi'nde ahırlarda bulunan büyükbaşlar su içinde kaldı. Besiciler, ahırlarda biriken suları kürek ve el arabalarıyla boşaltmaya çalıştı. Çabaların yetersiz kalması üzerine Yüksekova Belediyesi'nden yardım istendi. İhbar üzerine mahalleye gelen belediye ekipleri, iş makinesiyle suyun tahliyesi için kanal açtı. Açılan kanallarla ahırlarda biriken suların tahliyesine başlandı.

Besicilerden Süleyman Durna (82), "20 yıldır ilk defa bu kadar kar yağdı. Bu kadar kar hiç yağmamıştı. Ancak kışın ortasında yağmur yağmazdı. İlk kez kışın ortasında böyle bir yağmur görüyorum. Yağmur nedeniyle ova tamamen sular altında kaldı. Evlerimiz ve ahırlarımız ovanın içinde bulunuyor. Dün akşam yağan yağmur ahırlara doldu. Hayvanlarımız sular altında kaldı. El arabası ve küreklerle suları tahliye etmeye çalışıyoruz" dedi.

Belediye ekiplerinin bölgede su tahliye çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

