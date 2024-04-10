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Hakkari'de sağanak yağış sele dönüştü

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Hakkari'de sağanak yağış sele dönüştü

HAKKARİ - Hakkari'de dün ve bugün etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Yağışlar nedeniyle 15 mahalle ise sular altında kalırken, Van- Şırnak karayolunda çökmeler meydana geldi.

Hakkari'de 2 gündür devam eden yağış sele dönüştü. Van-Şırnak karayolunda çökmeler meydana gelirken kapanan yolların açılması için ekipler çalışma başlattı. İftar sonrası bayram alışverişi için çarşıya çıkan vatandaşlar ise yağmura yakalandı. Birçok mahalle de ise yağışlardan dolayı sel meydana geldi. Aşağı Kıran Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Kanat isimli vatandaş, "Evim dere yatağına sıfır. 2 gündür aralıksız devam ediyor, yağışlardan dolayı dere tıkandı. Sel suları evime kadar geldi. Tehlike içindeyiz. Bu yağışlar devam ederse evimize zarar verebilir. Yetkililer acilen önlem almalı" diye konuştu. Sel sularının evine girmemesi için elindeki kürekle suyun yönünü değiştirmeye çalışan Nasır Durmaz ise, kendi imkanlarıyla çalışma başlattıklarını ifade ederek yetkililerden önlem alınması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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