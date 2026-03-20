Hakkari'de bayramlaşma programı düzenlendi

Hakkari'de Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali İbrahim Taşyapan, bayramın önemine değinerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bayramda kimsesizlere ve yaşlılara ziyaretlerin önemini ifade eden Taşyapan, trafik güvenliğine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda konuşan Vali İbrahim Taşyapan, katılımcıların bayramını kutladı.

Bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Taşyapan, şunları kaydetti:

"Bayramlar insanların bir araya geldiği, birliği, beraberliği, kardeşliği pekiştiren günlerdir. Ramazan-ı Şerif'in yardımlaşma duygularımızı en yükseğe taşıyan bir kutlu aydır. Bayramlarda yakınlarımızı, komşularımızı, ahbaplarımızın evlerine önceden izin almaksızın gitme hakkımız var. Bu hakkı en iyi şekilde değerlendirmek gerekir. Akraba, eş, dost ziyaretlerinde bunu en iyi şekilde kullanmalıyız. Son yıllarda artık bayramlarda da bir tatil anlayışı gelişmeye başladı. Tatillerimizi sonraki zamanlarda yapalım. Bayramlarımızı tatille heba etmeyelim. Bayramlar müstesna günlerdir. Bayramlarda kimsesizleri, yaşlıları, evinden çıkamayanları, yetimleri, öksüzleri ziyaret edelim, sevindirelim."

Bayramda yola çıkanlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Taşyapan, yolculukların güvenli şekilde yapılmasının en önemli husus olduğuna vurgu yaptı.

Taşyapan ve protokol üyeleri, daha sonra katılımcılarla bayramlaştı.

Programa Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı

Savaşı kaybettirecek ihanet! Kritik birimdeki asker İran ajanı çıktı
Özgür Özel'in 'Lüksemburg' iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş

Özel'in iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş
Maddeler bomba! Ronaldo'nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın

Evlenmek için imzalattırdığı sözleşme inanılır gibi değil
Yok böyle gol! Topa dokunmadan 1-0 öne geçtiler

Videoyu izleyenler atılan gole inanamıyor
İran yeni silahını ilk kez kullandı

İran yeni silahını ilk kez kullandı! İsrail'in can damarı vuruldu
Özgür Özel'in 'Lüksemburg' iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş

Özel'in iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş
9 gollü tarihi maça damga vuran kare

Tarihi geceye damga vuran olay
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek

Bayram namazını kılan Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek