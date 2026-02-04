Haberler

Hakkari'de rahatsızlanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şemdinli/Hakkari'de, rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Talat Okur, tetkik ve tedavi maksadıyla sevk edildiği Şemdinli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Okur için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak

ABD, İran'ın talebini kabul etti! Trump'tan jet açıklama
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var

Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı

Lütfen gözaltına almayın demişti! İrem Derici muradına erdi
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti