Hakkari'de Pikap Devrildi: 4 Yaralı
Hakkari'de bir pikabın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 06 EGF 985 plakalı kamyonet, Merzan Mahallesi'ndeki Dörtyol mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ arıza personeli 4 kişi, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel