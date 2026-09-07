Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Haakkari'nin Derecik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Haakkari'nin Derecik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Irak sınırındaki Derecik Sınır Kapısı yolu üzerinde bulunan Akdemir Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA