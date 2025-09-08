Haberler

Hakkari'de Orman Yangını: Helikopter Destekli Mücadele

Hakkari'de Orman Yangını: Helikopter Destekli Mücadele
Güncelleme:
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla mücadele için helikopter destekli çalışma yürütülüyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Öveç köyü kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangın bazı noktalarda devam ediyor.

Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Özel İdare, itfaiye ekipleri ile güvenlik korucuları ve vatandaşların da desteğiyle yangını söndürmeye çalışıyor.

Çalışmalara Elazığ'dan gelen yangın söndürme helikopteri de destek veriyor.

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı, yöre sakinleriyle görüştü.

Akpınar, dün akşam saatlerinde başlayan yangının, ekiplerin yaptığı müdahaleyle gece saatlerinde kontrol altına alındığını söyledi.

Sabaha karşı bazı noktalarda alevlerin yeniden arttığını tespit ettiklerini belirten Akpınar, "Bunun üzerine bölgeye giden tüm ekiplerimiz yangına müdahale ediyorlar. Şu anda büyük oranda yangını söndürme aşamasındayız. Elazığ'dan gelen yangın söndürme helikopteri de 6 sorti yaptı. En büyük korkumuz insan sağlığıydı. Mezramızın bir kısmını tahliye ettik. Vatandaşlar sağlıklı bir şekilde bölgeden ayrıldılar. Bugün içinde yangının söndürülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel
