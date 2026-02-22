Haberler

Hakkari-Çukurca kara yolunda minibüs takla attı: 1'i ağır 4 yaralı

Hakkari-Çukurca kara yolunda minibüs takla attı: 1'i ağır 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir minibüsün takla atması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ- Çukurca kara yolunda, minibüsün takla attığı kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Köprülü köyü mevkisinde seyreden 27 LB 423 plakalı minibüs, adı öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari ve Çukurca Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...

İçeride de rahat durmamış: Siyahi bir adam beni öperken...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Eyyübiye Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk: 400 yetim aileye kurbanlık koç desteği

Türkiye'de bir ilk! Belediye ramazanda gönüllere dokundu
Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup

Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup