Hakkari'deki maden ocağı şantiyesinde mahsur kalan 8 işçi kurtarıldı

Hakkari'de etkili kar yağışı ve çığlar nedeniyle 3 gün mahsur kalan 8 işçi, Karayolları ve jandarma ekiplerinin başarılı çalışması ile kurtarıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle çalıştıkları maden ocağı şantiyesinde 3 gün mahsur kalan 8 işçi, Karayolları ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılıp güvenli bölgeye alındı.

Kavaklı köyü yakınlarında faaliyetlerini sürdüren maden ocağında çalışan 8 kişi, 3 gün önce bölgede etkili olan kar yağışı ve düşen çığların yolu kapatması nedeniyle şantiyede mahsur kaldı. Yolun açılmasını bekleyen işçiler, yiyecekleri bitince dün yetkilileri arayıp yardım istedi. Karayolları karla mücadele ve jandarma ekipleri, hemen çalışmalara başladı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede çalışma yapan ekipler, kaldıkları şantiyeye ulaşıp, işçileri kurtardı. Kurtarılan işçilerin Şine Dağı bölgesindeki jandarma noktasında misafir edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Maden işçisi Dursun Poyraz, kurtarma çalışmaları ile misafir edilmeleri sürecinde özveri gösteren jandarma ve Karayolları personeline teşekkür etti.

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

