Hakkari'de küçük yaştaki çocuğun kullandığı aracın sahibine para cezası
Hakkari'de bir çocuğun kullandığı aracın sahibine idari para cezası uygulandı. Valilik, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayı duyurdu.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarından bir çocuğun araç kullandığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada aracı kullanan kişinin küçük yaştaki Z.Y. olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı