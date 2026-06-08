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Yaşadığı binanın bodrum katında ölü bulundu, kayıp eşi aranıyor

Yaşadığı binanın bodrum katında ölü bulundu, kayıp eşi aranıyor
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Hakkari'de yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı çiftten Hamide Çiftçi, oturdukları binanın bodrum katında ölü bulundu. Eşi L.Ç.'yi arama çalışmaları devam ediyor.

HAKKARİ'de yakınlarının haklarında kayıp başvurusunda bulunduğu çiftten Hamide Çiftçi (43), yaşadıkları binanın bodrum katında ölüm bulundu. Çiftçi'nin eşi L.Ç.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında 4 katlı bir binanın 1'inci katında oturan 5 çocuk sahibi Hamide Çiftçi ve eşi L.Ç.'den dünden beri haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında Hamide Çiftçi, yaşadıkları binanın bodrum katında ölü bulundu. Kadının ölümüne ilişkin inceleme başlatılırken, eşi L.Ç.'ye henüz ulaşılamadı. Ekiplerin L.C.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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