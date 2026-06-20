Haberler

Hakkari'de ekipler kayalıklardan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu

Hakkari'de ekipler kayalıklardan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de ot toplamak için gittiği Halil Vadisi'nde kayalık alandan düşerek yaralanan M.S, Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin zorlu çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de ot toplamak için gittiği vadide kayalık alandan düşerek yaralanan kişi, ekiplerin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

AFAD'tan yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari-Van kara yolundaki Halil Vadisi'ne ot toplamaya giden M.S, kayalık alandan düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Zorlu arazi şartlarına rağmen yaralıya ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ayağında kırık olduğu belirlenen M.S'nin hastaneye götürülmesi için destek ekip talebinde bulunuldu.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yardımıyla yaklaşık 400 metrelik kayalık alandan kontrollü şekilde çıkarılan M.S, askeri helikoptere alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Hastaneye kaldırılan M.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizi bakın neye bağladı
Öğretmenin cinsiyet değiştirdiği iddiası kriz çıkardı! MEB inceleme başlattı

Öğretmen cinsiyet değiştirdi, okulda kriz çıktı
Sultan Çağan'ı nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla itiraf etti: Başına taşla vurdum, ölmeyince iple boğdum

Sultan Çağan'ı nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla itiraf etti
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten

63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...