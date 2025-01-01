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Hakkari'de Karla Mücadele Ekipleri Yolları Açmak İçin Çalışıyor

Hakkari'de Karla Mücadele Ekipleri Yolları Açmak İçin Çalışıyor
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı üs bölgelerinin yollarını açmak için karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor.

İlçede önceki gün etkili olan yağış nedeniyle Tekeli, Gedik ve Fidan Tepesi üs bölgelerinin yolu kapandı.

Söz konusu üs bölgelerinin yolunun açılması için İl Özel İdaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede iş makineleriyle çalışma yapan ekipler, yolları kısa sürede açmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel
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