Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, kar nedeniyle kapalı olan 2 bin 500 rakımlı üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede büyük bölümünü temizledi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma yürütüyor.
Karayolları 117. Şube Şefliği, kar nedeniyle kapalı olan 2 bin 500 rakımlı üs bölgesinin yolunda çalışma başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, yolun büyük bölümünü kardan temizledi.
Ekipler, kapalı bulunan 2 kilometrelik kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.
Van'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.