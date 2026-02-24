Haberler

Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor

Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, kar nedeniyle kapalı olan 2 bin 500 rakımlı üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede büyük bölümünü temizledi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Karayolları 117. Şube Şefliği, kar nedeniyle kapalı olan 2 bin 500 rakımlı üs bölgesinin yolunda çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, yolun büyük bölümünü kardan temizledi.

Ekipler, kapalı bulunan 2 kilometrelik kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.

Van'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ulaş Güven
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar

Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı! Bikinili kadın paylaşımı sonrası dananın kuyruğu koptu

Bikinili kadın paylaşımı sonrası olanlar oldu! Aşk bitti
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Nurullah Genç'in Ramazan etkinlik takvimi Demet Akalın'ın sözlerini akıllara getirdi

Demet Akalın görmesin