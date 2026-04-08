Hakkari'de üs bölgelerinin yolunda zorlu karla mücadele çalışması

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan üs bölgelerine ulaşım sağlamak için karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu alanlarda yolları açmak için gece gündüz çalışıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Ekipler, son günlerdeki yağışların ardından yolu kapanan üs bölgelerine yönelik çalışma başlattı.

Gece gündüz yürütülen çalışmalar sonucu bazı yolları açan ekipler, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde yolu kapanan ve kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi bulduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı noktalarda karın yoğunluğundan dolayı ekskavatörlerle çalışma yürüten ekipler, diğer yolları da kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde de kar nedeniyle Süttaşı köyüne bağlı Dereağzı mezrasının yolu ulaşıma kapandı.

Bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, yolu kısa sürede ulaşıma açtı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

