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Hakkari'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Hakkari'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
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Hakkari'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Durankaya beldesine giden bazı araçlar, karla kaplanan bölgelerde ilerlemekte zorlanırken, sağlık ekipleri alternatif güzergahlardan beldeye ulaşmayı başardı.

Hakkari'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle ulaşım aksadı.

Kentte geceden beri etkili olan sağanağın ardından kar yağışı başladı. Karla birlikte yüksek kesimler, beyaza büründü.

Durankaya beldesine gitmeye çalışan bazı araçlar ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, karla kaplanan Şivekür Tepesi mevkisinde ilerleyemedi.

Araçlarına zincir takarak jandarma ekiplerinin desteğiyle geri dönen vatandaşlar ve sağlık ekipleri, başka güzergahtan beldeye gitti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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