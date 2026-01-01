Haberler

Derecik'te petrol istasyonunun çatısı çöktü; 8 yaralı

Güncelleme:
Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucunda bir petrol istasyonunun çatısı çöktü. Olayda 8 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede bulunan bir petrol istasyonun çatısı biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayıp çöktü. Çökmenin etkisiyle petrolde çalışan 8 kişi hafif şekildi yaralandı. Kardan dolayı çöken çatının altında kalan yaralılar, Derecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

