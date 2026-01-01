Derecik'te petrol istasyonunun çatısı çöktü; 8 yaralı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucunda bir petrol istasyonunun çatısı çöktü. Olayda 8 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede bulunan bir petrol istasyonun çatısı biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayıp çöktü. Çökmenin etkisiyle petrolde çalışan 8 kişi hafif şekildi yaralandı. Kardan dolayı çöken çatının altında kalan yaralılar, Derecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel