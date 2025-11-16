Haberler

Hakkari'de Kar Mağdurları Kurtarıldı

Hakkari'de tipi nedeniyle mahsur kalan 20 kişi, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yüksekova'daki kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

HAKKARİ'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 minibüsteki 20 kişi, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yüksekova ilçe merkezinde etkili olan kar yağışı ise sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte dün etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Hakkari'den Durankaya beldesine giden 2 minibüsteki 20 kişi, kent merkezine 7 kilometre mesafedeki 2 bin 700 rakımlı Şivekör Tepesi'nde kar nedeniyle mahsur kaldı. Aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 20 kişinin kurtarılması için bölgeye İl Özel İdaresi ve belediyeye bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kara saplanan minibüsler kurtarıldı. 2 minibüs ve içerisindeki yolcular daha sonra kent merkezine geri döndü.

Öte yandan, Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. İlçedeki kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaşırken, karla mücadele ekipleri trafikte sorun yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
