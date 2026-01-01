Haberler

Yüksekova'da araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu kapalı

Güncelleme:
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 357 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmaları sürdürüyor.

HAKKARİ'DE KAR MESAİSİ

Hakkari'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 357 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yeni yıla kar yağışıyla giren kentte, olumsuz hava koşulları günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, kent genelinde 110 köy ve 247 mezra yolu olmak üzere toplam 357 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte şehir merkezinde de araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak ve yerleşim yerleriyle bağlantıyı sağlamak amacıyla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri ise şehir merkezinde başta ana arterler olmak üzere cadde ve sokakların açık tutulması için yoğun mesai harcıyor.

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
