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Yüksekova'da kamyon-otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Yüksekova Çevre Yolu Kuruköy mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 RP 7560 plakalı otomobil ile 63 L 3740 plakalı kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan biri ağır 5 kişi Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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