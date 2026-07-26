Yüksekova'da kamyon-otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.
Yüksekova Çevre Yolu Kuruköy mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 RP 7560 plakalı otomobil ile 63 L 3740 plakalı kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan biri ağır 5 kişi Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA