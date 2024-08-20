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Hakkari'de Kamyonet Şarampole Devrildi: 7 Yaralı

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Hakkari'de güvenlik korucularını taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkari'de güvenlik korucularını taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Güvenlik korucularının bulunduğu 06 EE 5968 plakalı kamyonet, Ağaçdibi köyü yolunda şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 güvenlik korucusu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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