Hakkari'de kamyonda 140 av tüfeği ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Mehmet Özkan - Güncel
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan kamyonda 140 av tüfeği ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan kamyonda 140 av tüfeği ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramada, 10 çuval içinde 140 av tüfeği ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel