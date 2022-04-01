Hakkari'de kamyonda 140 av tüfeği ele geçirildi - Haberler

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Hakkari'de kamyonda 140 av tüfeği ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Özkan - Güncel
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Hakkari'de kamyonda 140 av tüfeği ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan kamyonda 140 av tüfeği ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan kamyonda 140 av tüfeği ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramada, 10 çuval içinde 140 av tüfeği ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel

Yüksekova, Av Tüfeği, Polis, Güncel, Haberler

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