Haberler

Hakkari'de 5 kilo metamfetamin ile silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de 5 kilo metamfetamin ile silah ve mühimmat ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çukurca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri 5 kilo metamfetamin ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. 1 kişi gözaltına alınırken, bir başka şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekiplerince iki adrese düzenlenen operasyonda 5 kilo metamfetamin ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çukurca ilçesinde C.G. ve G.G.'nin adreslerinde uyuşturucu ve silah olduğu ihbarı aldı. İhbarla her iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramada 5 kilo metamfetamin ile 3 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 mavzer tüfek, 2 el bombası, 1 tabanca, 19 şarjör, 424 fişek, 2 kütüklük ve 34 doldurma aparatı ele geçirildi. Operasyonda C.G. gözaltına alınırken, G.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada

Üvey babanın 9 yaşındaki çocuğa yaptıkları kamerada
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme

İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Köprüde can pazarı! Atlamak üzereyken polisler son anda ipten aldı

Köprüde can pazarı! Parmaklıkları aştı, polis soluğu yanında aldı
Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı

Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı