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Anahtarını Unutan Uzman Çavuş İtfaiye Merdiveninde Hayatını Kaybetti

Anahtarını Unutan Uzman Çavuş İtfaiye Merdiveninde Hayatını Kaybetti
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde evinin anahtarını unutan uzman çavuş Kasım Yurt, itfaiye aracının merdiveniyle balkona çıkmak isterken aracın kayması sonucu duvar ile sepet arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde anahtarını unuttuğu evine girebilmek için itfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalışan uzman çavuş, aracın kayması sonucu duvar ile merdiveninin sepeti arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Evinin anahtarını unutan Kasım Yurt, Merkez Mahallesi'nde bulunan 5. kattaki dairesine girebilmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yurt, itfaiye aracının merdiveninin ucundaki sepetle balkona ulaşmaya çalıştı. Merdivenin balkona ulaşamaması üzerine Yurt, vazgeçip aşağı inmek istedi. Bu sırada itfaiye aracı henüz belirlenemeyen nedenle kaydı.

Duvar ile sepet arasında sıkışarak ağır yaralanan Yurt, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yurt, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Derecik Kaymakamı İbrahim Yazıcı, hastaneye gelerek Yurt'un yakınlarıyla görüştü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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