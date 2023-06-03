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Hakkari'de ikna sonucu PKK'lı 1 terörist teslim oldu

Hakkari'de ikna sonucu PKK'lı 1 terörist teslim oldu

Güncel Haberler

HAKKARİ'de, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu ikna edilen PKK'lı 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. İl Emniyet Müdürlüğünce, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir PKK'lı teröristin ikna edilerek teslim olması sağlandı.

HAKKARİ'de, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu ikna edilen PKK'lı 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir  PKK'lı teröristin  ikna edilerek teslim olması sağlandı.Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK Silahlı terör örgütü mensubu 1 erkek şahsın yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'ye teslim olması sağlanmış olup, ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel

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