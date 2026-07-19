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Hakkari'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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Hakkari Depin mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hakkari'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Depin mevkisinde sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Ekiplerce otomobillerden çıkarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
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