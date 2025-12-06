Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Hakkari'de haklarında farklı suçlardan 30 yıl 8 ay ile 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün aranan kişilerin yakalamasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda "hırsızlık" suçundan 30 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ö.S. ve "kasten yaralama" suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan S.Ö. yakalandı.

Hükümlüler, adli makamlara teslim edildi.