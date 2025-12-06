Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Hakkari'de, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından toplamda 48 yıl hapis cezası bulunan iki hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı ve adli makamlara teslim edildi.
Hakkari'de haklarında farklı suçlardan 30 yıl 8 ay ile 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün aranan kişilerin yakalamasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda "hırsızlık" suçundan 30 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ö.S. ve "kasten yaralama" suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan S.Ö. yakalandı.
Hükümlüler, adli makamlara teslim edildi.
