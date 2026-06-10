Hakkari'de İha Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 626 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonlarda 626 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik JİHA destekli operasyonlar düzenlendi."

Gerçekleştirilen operasyonlarda 140 kilogram eroin, 443 kilogram esrar, 1 kilogram afyon sakızı, 3 kilogram morfin ve 39 kilogram asit anhidrit (ham madde) olmak üzere toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığımızı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA