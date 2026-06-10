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Hakkari'de İHA destekli uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

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Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen İHA destekli operasyonlarda 626 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonlarda 626 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İHA destekli operasyonlarda, 140 kilogram eroin, 443 kilogram esrar, 1 kilogram afyon sakızı, 3 kilogram morfin ve 39 kilogram asit anhidrit ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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