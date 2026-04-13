Hakkari'de heyelan nedeniyle entegre katı atık tesisi zarar gördü

Hakkari'de etkili olan sağanak yağışlar sonucunda entegre katı atık tesisinde heyelan meydana geldi. Tesisin bulunduğu alanda büyük çapta hasar oluşurken, çöpler vahşi depolama alanlarına yönlendirilecek.

Kentte son günlerde etkili olan sağanak ve karla karışık yağmur sonucu Bağışlı köyü Aşağıkayacık mezrası yakınındaki katı atık tesisi ve sahasında çatlaklar, çökme ve toprak kayması meydana geldi.

Şemdinli Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Fahri Şakar, tesisin olduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Şakar, basın mensuplarına, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından tesisin bulunduğu alanda heyelan meydana geldiğini söyledi.

Heyelanda yaklaşık 2 milyon metreküp toprağın kaydığını tahmin ettiklerini belirten Şakar, şunları kaydetti:

"Buradaki proje 2011 yılında başlatılan ve yüzde 85 Avrupa Birliği hibeli bir projedir. Bakanlığımızın kararı doğrultusunda tesisimizi kapattık. Şu anda sahaya çöp almıyoruz. Çöpler, daha önce olduğu gibi ilçelerdeki vahşi depolama alanlarına dökülecek. Tesisimizde şu an ciddi bir hasar var. Onarım noktasında bir çalışmamız söz konusu değil çünkü risk devam ediyor. 2 milyon metreküp bir topraktan bahsediyoruz. Süreçle ilgili Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor."

Şakar, binaların durumunun kötü olduğunu, bölgede derin yarıkların oluştuğunu ve toprak kütlesinin yola doğru ilerlemeye devam ettiğini dile getirdi.

Heyelan sonrası Van- Hakkari kara yolunun Akçalı köyü yakınında çatlaklar ve çökme oluştu.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle kazı ve dolgu çalışması yaptı.

Söz konusu güzergahta ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Ulaş Güven
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj

Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Saba Tümer’in sözleri yeniden gündemde: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor

Sözleri yeniden gündemde: Çocuk doğurmak saçma
Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor

Yıllar sonra geri dönüyor! Gamze Özçelik yeniden setlerde
Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası

Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Saba Tümer’in sözleri yeniden gündemde: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor

Sözleri yeniden gündemde: Çocuk doğurmak saçma
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok

Papa, Trump'ın tehdidi sonrası geri adım atmadı: Korkum yok