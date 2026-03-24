Hakkari'de heyelan bir eve zarar verdi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda 3 katlı bir evin birinci katı zarar gördü. Ev sakinleri panik içinde dışarı çıktı ve yetkililerden yardım talep etti.

Bölgede sağanak sonrası ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde gece heyelan oluştu.

Dağdan kopan toprak yığının isabet ettiği 3 katlı evin alt katı zarar gördü.

Bölgede inceleme yapan belediye ekipleri, evin etrafını saran toprak yığınını temizlemek için çalışma başlattı.

Ev sakinlerinden Derya Uysal, AA muhabirine, aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldiğini söyledi.

Evde hasar oluştuğunu belirten Uysal, "Olay gece yaşandı. Panikle kendimizi dışarı attık. O korkuyla ne uyuyabiliyoruz ne de evimize girebiliyoruz. Yetkililerden yardım talep ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

Netanyahu'nun kabusu! Demir Kubbe'yi delip İsrail'in kalbine saplandı
Haberler.com
500

Görüntüler bugün Tel Aviv'den! Şehir mahşer yerine döndü

Tel Aviv değil, mahşer yeri
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor

Dev zammın ardından bu kez indirim geliyor
Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu

Beklenen oldu!

Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor

Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Görüntüler bugün Tel Aviv'den! Şehir mahşer yerine döndü

Tel Aviv değil, mahşer yeri
Piyasalarda Trump vurgunu! 500 milyon dolarlık işlem ortalığı karıştırdı

Piyasalarda Trump vurgunu! Rakam da zamanlama da dikkat çekici
16 yaşındaki çocuğu ailesi korkunç halde buldu

16 yaşındaki çocuğu ailesi korkunç halde buldu