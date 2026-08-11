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Hakkari'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Hakkari'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı
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Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. ile "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi yakaladı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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