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Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
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Hakkari merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Hakkari merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi'nce yürütülen çalışmalar sonucunda "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.Ç. Yüksekova'da, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.K. Çukurca'da, "kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. kent merkezinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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