Hakkari'de Gümrük Kapısında 65 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Yüksekova'daki Esendere Gümrük Kapısı'nda yapılan aramada, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırın dorsesinde 65 kilogram eroin bulundu. Soruşturma kapsamında tıra el konuldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırın dorsesinde 65 kilogram eroin ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan çalışmada, 4 Ağustos'ta İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak için gümrük sahasına gelen İranlı sürücünün idaresindeki tırda arama yapıldı.

Aramada, dorsenin taban kısmındaki tahtaların içine gizlenmiş paketlerde 65 kilogram eroin ele geçirildi.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tıra el konuldu.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
